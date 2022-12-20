Баку направил в ЕСПЧ жалобу об уничтожении азербайджанской собственности в Лачине

20 дек. 10:34

Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека новую жалобу, в которой указаны доказательства уничтожения Арменией весной-летом этого года в Восточном Зангезуре объектов собственности азербайджанцев, об этом написал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на своей странице в социальной сети.

"В новой межгосударственной жалобе, направленной в ЕСПЧ, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в городе Лачин, селах Забух и Сус Лачинского района в мае-августе 2022 года", - пояснил он.