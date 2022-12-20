Популярность новогодних туров из России в Узбекистан выросла на 10-15%

20 дек. 10:26

Россияне стали на 10-15% чаще приобретать новогодние туры в Узбекистан, чем в допандемийные годы, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Узбекистан стал одним из самых популярных туристических направлений среди стран СНГ на новогодние праздники, сообщают российские туроператоры. По их совокупным данным, в сравнении с допандемийным периодом спрос на туры в Узбекистан с заездами на Новый год и в зимние каникулы в среднем вырос на 10-15%", - говорится в сообщении.

Авиабилеты в Ташкент из Москвы на новогодние каникулы сегодня еще есть в продаже, перелет туда-обратно обойдется в 40-42 тыс рублей.