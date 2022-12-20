Грузия продолжает наращивать внешнеторговый оборот

20 дек. 10:16

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $17 млрд, - говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Из Грузии за этот период вывезли продукции на сумму более $5 млрд – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а импортировали продукцию на сумму до $12 млрд, что на 32,4% больше данных за январь-ноябрь 2021 года, - передает Sputnik Грузия.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

В январе-ноябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 436,5%, азотных удобрений – на 155,1%, легковых авто – на 82,7%.

В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 20,1%, фундука и других орехов – на 15,6% и спиртных напитков на 4,7%.

В Грузию ввозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

Первое место среди крупных торговых партнеров Грузии занимает Турция. Внешнеторговый оборот с соседней страной за 11 месяцев 2022 года составил $2,6 млрд, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Россия, Китай, Азербайджан, США, Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.