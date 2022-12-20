Мирзиеев планирует вдвое сократить количество министерств в Узбекистане

20 дек. 10:04

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе обращения к Олий Мажлису и народу сообщил, что систему управления в республике ждут серьезные изменения.

"Количество министерств и ведомств будет сокращено с нынешних 61 до 28. Будут четко определены функции министерств и комитетов, агентств и инспекций, круг полномочий каждого из них", – заявил президент Узбекистана.

Он добавил, что многие министры будут заменены. "На своих постах останутся лишь глубоко знающие свою сферу, самоотверженные, добившиеся поддержки народа. Думаю, такой подход справедлив", – отметил Мирзиеев.

Новая система позволит министрам напрямую работать с премьер-министром, рассказал он. "То есть проекты постановлений правительства, важные социально-экономические вопросы, касающиеся жизни страны, будут решаться коллегиально, при непосредственном участии министров", - сказал лидер республики.

Также Мирзиеев подчеркнул, что прием на государственные должности будет осуществляться исключительно на конкурсной основе.