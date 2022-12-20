Токаев отметил значение Организации тюркских государств

20 дек. 9:56

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генсеком Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Глава государства заявил, что Казахстан как один из учредителей ОТГ заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими странами и окажет максимальную поддержку работе секретариата.

"Он подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение Организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросли. Намерение расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Организацией выражают многие государства мира и международные организации", - говорится в сообщении.

Также Токаев подчеркнул, что перед секретариатом ОТГ стоит задача по эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре.