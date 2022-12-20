Архыз стал лидером по росту спроса на гостиницы в 2022 году

20 дек. 9:55

Спрос на номера в гостиницах Архыза в уходящем году вырос по сравнению с 2021 годом в 2,6 раза, показало исследование, проведенное сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

"В уходящем году наибольший рост показал Архыз: спрос на жилье там вырос на 160%, а доля бронирований мест размещений составила 0,11%", - цитирует его результаты ТАСС.

Второе место занял Владикавказ: популярность столицы Северной Осетии увеличилась на 142% (доля - 0,42%).

В топ-3 вошел также Петропавловск-Камчатский: в его отелях останавливались на 123% чаще, чем год назад, в целом на него приходится 0,11% от всех отельных бронирований по стране.

В первую десятку попали также Грозный (спрос на его гостиницы вырос на 97%, доля 0,34%), Лазаревское (плюс 95%, 0,18%), Туапсе (плюс 94%, 0,10%), Красная Поляна (плюс 85%, 0,34%), Махачкала (плюс 77%, 0,58%), Коломна (плюс 62%, 0,11%) и Улан-Удэ (плюс 54%, 0,21%).