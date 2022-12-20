Юг Кубани засыплет снегом

20 дек. 9:50

Сегодня в южной половине Кубани ожидается снег, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах Кубани осадки будут сильными, ветер усилится до 4-9 м/с, а в порывах местами его скорость будет достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем от 0 до минус пяти, в том числе в горах, - передает "АиФ-Юг".

На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, в районе Новороссийска 20-25 м/с. Температура воздуха днем будет составлять 2-7 градусов тепла.