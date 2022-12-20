Казахстанцы стали чемпионами мира-2022 по альпинизму

20 дек. 9:47

Первое место на чемпионате мира 2022 года по альпинизму в классе высотно-технических восхождений заняла сборная команда Казахстана, сообщает Международная федерация спортивного альпинизма (ISMA), пишет «Казинформ».

Команда прошла новым маршрутом на пик Верный (5250 м) по северо-западной стене (категории трудности 6Б) на Тянь Шане. Протяженность маршрута составила 1670 м, перепад высот 910 м. Команда провела на маршруте шесть ночевок на стене в специальной платформе, сообщает пресс-службу управления туризма города Алматы. Седьмую ночь альпинисты провели на вершине.

В команду чемпионов вошли Роман Шестернин, Леонид Крупа, Закиржан Абдураимов и Станислав Лайнопуло, лидером команды стал мастер спорта Максим Тен, тренерами выступили мастера спорта Артем Скопин и Вячеслав Титов.