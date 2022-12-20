Глава Мининдустрии Казахстана оценил состояние теплосетей страны

20 дек. 9:25

Почти половине тепловых сетей в Казахстане требуется замена, их средний износ составляет 55%, - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

"Необходимый объем инвестиций порядка 2,2 трлн тенге. В городах Риддер, Шемонаиха и Аркалык сети протяженностью 52 км превышают нормативный срок эксплуатации в 25 лет", - пояснил глава ведомства на заседании Кабмина, передает Sputnik Казахстан.

"Предлагается поэтапный подход в течение 17 лет по модернизации тепловых сетей. С 2023 по 2030 год предлагается заменить тепловые сети с износом более 70%, что составляет 1,6 тыс км", - отметил Ускенбаев, добавив: с 2030 по 2040 год планируется заменить тепловые сети с износом от 50 до 70%, что составляет 3,7 тыс км.

"Для госсубъектов с недостаточной финансовой устойчивостью будет финансирование через целевые трансферты", - добавил спикер.