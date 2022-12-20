Почти 30 машин попали в цепную аварию в Ереване

20 дек. 9:20

Цепная автоавария случилась сегодня рано утром на Давидашенском мосту в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

"20 декабря, в районе 07:22 (06:22 мск - ред.) в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Давидашенском мосту в Ереване", - сказано в нем.

На место событий направился боевой расчет пожарно-спасательной службы столичного управления МЧС.

По предварительной информации, в ДТП столкнулись 27 машин, в результате никто не пострадал.