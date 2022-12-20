СМИ: молодым семьям могут компенсировать 50% первого взноса по ипотеке

20 дек. 8:58

Депутаты Госдумы выступили с инициативой о субсидировании 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на строительство частного дома, пишет газета "Известия".

Предложение за подписью члена комитета ГФ по строительству и ЖКХ Александра Якубовского уже направлено главе кабмина Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы предложили субсидировать не более 900 тыс рублей в российской столице, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не более 450 тыс рублей в других субъектах РФ.

Кроме того, парламентарии предложили расширить семейную ипотеку: по их инициативе за каждого нового ребенка полагается снижение ставки по кредиту на один п.п., сейчас ставка равна 6%.