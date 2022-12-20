СМИ: россиян предупредили - грипп не проходит бесследно

20 дек. 8:44

Грипп – одна из самых тяжелых респираторных инфекций, и заболевание им чревато различными осложнениями, - рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишут "Известия".

Грипп может перерасти в гриппозную пневмонию. Кроме того, возможно поражение сердца и практически всех других органов и систем, и спектр осложнений может быть разнообразный, однако наиболее уязвимы легкие.

"Грипп - это сильный стресс для организма, удар, фактически, по всем органам и системам, – пояснил он, добавив: на сегодняшний день наиболее подвержены гриппу дети от 0 до 5 лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания. Сейчас также болеет много подростков.

Напомним, ожидается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России пойдет на спад после новогодних праздников.