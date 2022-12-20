В России с нового года вырастут выплаты по больничному

20 дек. 8:27

В России с 1 января повышается максимальный размер выплаты по больничному листу – его будут оплачивать и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь если в прошлом году они вносили определенную сумму страховых взносов, - рассказали в Фонде социального страхования.

С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стражем по обычному договору составят 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц, - передает агентство "Прайм".

Кроме этого, с Нового года вступят в силу поправки Федерального закона, которые дополнят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Так, эти меры распространятся на лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Это касается лишь тех, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4 833,72 рубля.