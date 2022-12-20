Жители Павлодара остались без общественного транспорта

20 дек. 7:58

В Павлодаре накануне забастовали водители нескольких маршрутов, не выехав на линию: их не устраивает введенная в городе электронная система оплаты проезда на транспорте и дифференцируемый тариф.

"В целом общественного транспорта очень мало, не хватает водителей. Сейчас ожидаем поступление новых автобусов большого класса - это порядка 30 автобусов - в ближайшие 30-40 дней. И еще 40 автобусов - до конца января", - рассказал в вечернем прямом эфире аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает Sputnik Казахстан.

Новым транспортом в городе планируется закрыть многие маршруты. Для того, чтобы наладить на них движение, нужно будет немного времени.

В то же время власти города пообещали, что до 26 декабря будет проведена встреча водителей, руководителей парков и представителей местных исполнительных органов для обсуждения ситуации и выработки решения по возникшей ситуации.