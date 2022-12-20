В новых российских субъектах заработали управления Роспотребнадзора

20 дек. 7:43

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала указ о создании территориальных органов ведомства в четырех новых субъектах РФ, - сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В новых субъектах Российской Федерации сформированы территориальные органы Роспотребнадзора. Приказ об этом подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Документом предусмотрено создание четырех новых управлений - управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике, управления по Луганской Народной Республике, управления по Запорожской области и управления по Херсонской области", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Руководители новых подразделений наделены полномочиями главных государственных санитарных врачей регионов, таким образом, в России будут работать 89 управлений Роспотребнадзора. В новых субъектах создали центры гигиены и эпидемиологии. Как уточнили в Роспотребнадзоре, расширение структуры территориальных органов ведомства "позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых российских регионов".