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Chevron сохранит прокачку нефти по России

Chevron сохранит прокачку нефти по России

Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), - заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт.

"Казахстан - очень важная страна для глобальных энергетических рынков. Казахстан является крупнейшей страной в мире, окруженной сушей и большим производителем энергоносителей. Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

Потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, и власти стран, являющихся потребителями казахской нефти, надеются на продолжение поставок, - отметил Вирт.

Напомним, нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал.

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