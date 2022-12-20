Chevron сохранит прокачку нефти по России

20 дек. 7:28

Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), - заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт.

"Казахстан - очень важная страна для глобальных энергетических рынков. Казахстан является крупнейшей страной в мире, окруженной сушей и большим производителем энергоносителей. Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

Потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, и власти стран, являющихся потребителями казахской нефти, надеются на продолжение поставок, - отметил Вирт.

Напомним, нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал.