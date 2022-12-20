Грузия на сутки закрыла тоннель на дороге к границе с Россией

Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, закрыто на сутки, - говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Так, запрет в тоннеле, расположенном на 132-135 км автомобильной дороги международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс, будет действовать 20 декабря с 00:00 до 21 декабря 00:00 по местному времени, - передает Sputnik Грузия.
Тоннель закрыт с целью проведения работ по управлению тоннелем и текущему ремонту.
Движение транспорта в период закрытия тоннеля переключено на объездную дорогу.