Грузия на сутки закрыла тоннель на дороге к границе с Россией

20 дек. 7:13

Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, закрыто на сутки, - говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Так, запрет в тоннеле, расположенном на 132-135 км автомобильной дороги международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс, будет действовать 20 декабря с 00:00 до 21 декабря 00:00 по местному времени, - передает Sputnik Грузия.

Тоннель закрыт с целью проведения работ по управлению тоннелем и текущему ремонту.

Движение транспорта в период закрытия тоннеля переключено на объездную дорогу.