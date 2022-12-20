Мошенники продолжают атаковать счета россиян

20 дек. 6:58

Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров, - сообщили в пресс-службе ЦБ.

"По предварительным данным, максимальное количество мошеннических номеров, блокировку которых инициировал Банк России, пришлось на ноябрь – более 110 тыс номеров. Это максимальное значение за весь период взаимодействия Банка России с операторами связи по вопросу противодействия телефонному мошенничеству - с 2019 года", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

За три квартала этого года регулятор инициировал блокировку почти 500 тыс телефонных номеров, используемых мошенниками, что практически в 2,7 раза больше, чем за такой же период 2021 года, - отметили в пресс-службе.

Всего, по данным ЦБ, кибермошенники за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 млрд рублей, - это рекорд в годовом выражении.