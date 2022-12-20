Небензя: Россия считает возможным реанимирование СВПД

20 дек. 6:44

Россия не видит непреодолимых проблем на пути реанимирования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), - заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"В последнее время периодически приходится слышать рассуждения, что СВПД якобы "устарел", не отражает существующий баланс интересов и что его можно было бы заменить "лучшей сделкой". Это безответственная и опасная логика", - отметил Небензя, передает РИА Новости.

Работа над восстановительным "пакетом" СВПД уже находится на зрелой стадии, важно не потерять наработанный прогресс. "Непреодолимых проблем на пути реанимирования СВПД мы не видим", - подчеркнул постпред, добавив: сейчас наступил крайне важный, хрупкий и ответственный этап.

"Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления сделки", - заявил он, призвав стороны проявить стратегическую выдержку, прагматичный настрой и нацеленность на поиск компромисса.