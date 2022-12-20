Зась: ОДКБ не ставит целью гнаться за количеством

20 дек. 6:27

Вопрос о вхождении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) новых членов не обсуждается, а шаги по расширению блока должны повышать его эффективность, - заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством", - сказал Зась, подчеркнув, что шаги по расширению организации должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность, передает РИА Новости.

"Нужно работать не на количество, а на качество", - добавил он.

Напомним, в состав ОДКБ сейчас входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.