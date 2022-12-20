20 дек. 3:50

Иран согласен проведение в ближайшее время министерской встречи для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН 19 декабря заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани.

"Мы готовы возобновить венские переговоры, сотрудничать для выхода на приемлемое решение и даже как можно скорее организовать министерскую встречу для того, чтобы объявить о восстановлении СВПД", - цитирует его ТАСС.

При этом Иравани подчеркнул, что слeдующий шaг дoлжны cдeлaть США. Этo дocтижимo, ecли США прoявят рeальную пoлитическую вoлю, будут гoтoвы рaбoтaть нaд взaимoприeмлeмым рeшeниeм и coглаcятся дo кoнца выпoлнить cвoи обязaтельcтвa", - заключил иранский постпред.