Человек, подаривший Армении современную столицу

Современный Ереван – мегаполис, в котором живет более миллиона человек. Однако еще сто лет назад привычный облик Еревана был максимально далек от столичного. Город, в котором было только две улицы с каменными домами, мог запомниться лишь пылью и глинобитными лачугами. Все изменилось в 1920-е, когда архитектурой будущей столицы Армянской ССР занялся архитектор Александр Таманян.

Родился он 4 марта 1878 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар) в семье Ивана (Ованеса) Мироновича (Миграновича) Таманова (Таманяна), банковского служащего. Сыновей у Ованеса было пятеро. Еще в раннем детстве у Александра появилась страсть к рисованию. Тяга к знаниям позволила окончить Александровское реальное училище – один из центров культуры и просвещения Кубани. Не имея средств оплатить переезд и проживание сына в столице, Ованес Таманян обратился за помощью к армянской общине Екатеринодара. Соотечественники собрали деньги, которые позволили одаренному юноше учиться в Санкт-Петербурге. В 1898 году Александр поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств.

Профессиональная карьера архитектора началась в 1904 году. Александр воплощал проекты в Санкт-Петербурге, которые чаще всего представляли собой дома известных людей. Это были усадьбы графов Мусиных-Пушкиных, дом князя Щербатова на Новинском бульваре. Но Таманян не питал особых чувств к коммерческим проектам и все чаще погружался в колорит и традиции классической архитектуры, попутно собирая и коллекционируя фотографии с раскопок старинных городов и поселений. Так со временем сложился архитектурный стиль автора – неоклассицизм с элементами новомодного ампира.

Первая филигранная и изысканная работа Александра Таманяна, которая принесла ему признание, - реконструкция построенной в XVIII веке Юрием Фельтеном армянской церкви Святой Екатерины на Невском проспекте. Петербуржцы восхищались голубыми тонами и неповторимым фронтом обновленного храма. Правда, это был апогей дореволюционного творчества мастера. Позже до 1917 года ему доверяли не столь значительные проекты: туберкулезный санаторий и железобетонный мостик на станции Прозоровская (ныне Кратово) под Москвой; центральное депо Казанской железной дороги в Люберцах.

Незадолго до революции Таманян стал председателем Совета Академии художеств на правах вице-президента и Председателем Совета по делам искусств. Покидая Петроград в 1917 году, архитектор полагал, что у него не будет возможности реализовывать свои проекты в условиях политического хаоса. Внезапно обретенная независимость Армении не внушала доверия и не могла гарантировать безопасность. Однако альтернативы не было, а переезжать в Европу мастер отказывался. В итоге он все же переехал с семьей в Ереван, где надеялся воплотить свои самые смелые инновационные проекты.

Так началась история новой столицы Армении. Работать Таманян начинал в аскетических условиях, без собственной мастерской. Многие известные архитекторы-армяне того времени жили в Баку или Тифлисе, и в Ереване Таманяну пришло начинать практически с нуля. Именно тогда в городе стали строиться первые постоянные школы, больницы, дома культуры, общественные здания, а главное – составляться будущий генеральный проект Еревана, ради которого Таманян и вернулся в Армению.

Ереван Таманяна – город, разделенный на зоны по принципу функциональности (административная, университетская, музейная), пронизанный сетью зеленых насаждений, фонтанов и парков, взаимосвязанный кольцом бульваров. Жители должны были свободно передвигаться по широким проспектам и улицам из одного района в другой, а не блуждать сквозь непролазные витиеватые улочки бесконечного самостроя. Излюбленный элемент архитектуры города – площади. Политический центр олицетворяла площадь Республики со зданием правительства Армянской ССР.

Театральная площадь (ныне Свободы) обзавелась Домом оперы и балета, позже названным в честь композитора Александра Спендиарова. Похожие архитектурные черты можно наблюдать в Гюмри и Гаваре, к генпланам которых также приложил руку Таманян. В качестве отделочного материала он предпочитал природный армянский туф. Природа вдохновила Таманяна воплотить в жизнь и проект одного из главных проспектов столицы вдоль русла реки Раздан.