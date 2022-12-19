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В Грузии начали расследовать "яичное" нападение на оппозиционера

В Грузии начали расследовать &quot;яичное&quot; нападение на оппозиционера

Специальная следственная служба Грузии начала расследование атаки на депутата Верховного совета Аджарии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Георгия Киртадзе, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

ЧП произошло сегодня в Батуми, когда политик давал интервью в прямом эфире телеканала "Формула". Неизвестный мужчина стал кидать в него яйца, причем одно буквально разбил о лицо Киртадзе, затем обидчик и жертва вступили в словесную перепалку.

Открыто уголовное дело по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия". Виновнику грозит штраф, или домашний арест на срок от года до двух, или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет либо без него.

Идут все необходимые следственные и процессуальные действия для оперативного и объективного расследования, передает Sputnik Грузия.

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