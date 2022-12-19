В Грузии начали расследовать "яичное" нападение на оппозиционера

19 дек. 23:44

Специальная следственная служба Грузии начала расследование атаки на депутата Верховного совета Аджарии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Георгия Киртадзе, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

ЧП произошло сегодня в Батуми, когда политик давал интервью в прямом эфире телеканала "Формула". Неизвестный мужчина стал кидать в него яйца, причем одно буквально разбил о лицо Киртадзе, затем обидчик и жертва вступили в словесную перепалку.

Открыто уголовное дело по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия". Виновнику грозит штраф, или домашний арест на срок от года до двух, или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет либо без него.

Идут все необходимые следственные и процессуальные действия для оперативного и объективного расследования, передает Sputnik Грузия.