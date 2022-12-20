В ОАЭ появился первый женский симфонический оркестр

20 дек. 0:22

Первый женский симфонический оркестр "Фирдаус" создан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), худруком стала композитор из Индии, лауреат премии "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму "Миллионер из трущоб" Алла Ракха Рахман.

"Мы хотим вдохновлять людей и нести любовь и радость в каждый дом, каждому зрителю, особенно молодым людям", - приводит слова дирижера оркестра Моники Вудман эмиратская газета The National .

По ее словам, в его состав входит 50 женщин более чем из 20 стран мира. Планируется, что оркестр даст первый концерт 22 декабря. Выступление пройдет в онлайн-формате. В программе - популярные ближневосточные мелодии, баллады, композиции в стиле фламенко и симфонии.