В Махачкале заработала фотовыставка о культурном наследии Дагестана 

19 дек. 22:59

В Махачкале открылась передвижная фотовыставка объектов культурного наследия Дагестана, сообщила первый заместитель руководителя Дагнаследия Загидат Исаева.

Выставка проходит в Дагестанском колледже культуры и искусств имени Б. Мурадовой. На экспозиции представлены фотографии оборонительных сооружений, в том числе Хунзахской, Гунибской и Ахтынской крепостей, а также минаретов и мечетей Южного Дагестана.

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, которое будет отмечаться в 2023 году.