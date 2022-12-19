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В Махачкале заработала фотовыставка о культурном наследии Дагестана 

В Махачкале заработала фотовыставка о культурном наследии Дагестана 

В Махачкале открылась передвижная фотовыставка объектов культурного наследия Дагестана, сообщила первый заместитель руководителя Дагнаследия Загидат Исаева. 

Выставка проходит в Дагестанском колледже культуры и искусств имени Б. Мурадовой. На экспозиции представлены фотографии оборонительных сооружений, в том числе Хунзахской, Гунибской и Ахтынской крепостей, а также минаретов и мечетей Южного Дагестана. 

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, которое будет отмечаться в 2023 году.

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