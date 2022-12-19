В Динском районе Кубани нашли элитное погребение начала новой эры

19 дек. 23:29

При раскопках в Динском районе Кубани археологи нашли элементы элитного погребения, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Возраст находок - около двух тысяч лет. Их обнаружили при исследовании кургана, расположенного у станицы Старомышастовской. Эти археологические предметы - уникальные для Кубани. Находки уже передали в Таманский археологический музей, который после представит их на выставке, - рассказал вице-губернатор края Роман Лузинов, передает "АиФ-Юг".

Захоронение принадлежит женщине сарматской культуры. На ней были надеты золотая шейная гривна, украшенная наконечниками в виде оскаленных львиных голов, бусы из золотых обойм и бусин из халцедона, горного хрусталя, сердолика с подвесками в виде амфоры с двумя ручками, усеченной пирамиды и овала. На руках были браслеты из сердоликовых бусин. Украшения на правой руке дополнял трубчатый золотой браслет, а на поясе лежало бронзовое посеребренное зеркало.

Рядом обнаружили бронзовую подвеску в виде миниатюрного котла, три глиняных сосуда с орнаментом, железный наконечник стрелы и нож, а также раковину моллюска, обитающего на мелководье Тихого и Индийского океанов.