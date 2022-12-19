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Школьники КЧР наладили производство новогодних елей из вторсырья

Школьники КЧР наладили производство новогодних елей из вторсырья

Природоохранную акцию "Елочка, живи" запустили в школах Карачаево-Черкесии в преддверии новогодних праздников, сообщает Минприроды КЧР.

"До конца декабря в школьных лесничествах республики пройдут мероприятия, посвященные теме защиты хвойных деревьев от незаконных рубок в предновогодний период. Участники акции будут делать новогодние ели из вторсырья и подручных материалов, а также создавать поделки и рисовать плакаты на природоохранную тематику. Также школьников ждут мастер-классы изготовлению новогодних открыток и елочных игрушек", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Акция призвана привить школьникам любовь к природе, бережное отношение к лесным богатствам и ответственность за сохранение природного наследия.

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