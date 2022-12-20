Саудовская Аравия вложится в сферу культуры

Чтобы сохранить и развивать сферу культуры, министерство культуры Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с национальным застройщиком ROSHN Real Estate. Компания по развитию недвижимости Roshn, принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии.

Как отмечает Arab News, благодаря стратегическому сотрудничеству министерство надеется на дальнейшее развитие в области культуры и повышение уровня эффективности и результативности сектора в целом, - отметил заместитель министра культуры Хамида Файеза. Согласно заявлению для прессы, соглашение предусматривает стратегическое спонсорство, которое соответствует программам культурного спонсорства, запущенным Министерством культуры. Генеральный директор ROSHN Дэвид Гровер сказал, что Меморандум о взаимопонимании также укрепляет усилия компании по сохранению и дальнейшему развитию древнего наследия королевства.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, разработчик, Roshn, планирует в 2023 году реализовать несколько культурных программ по всему миру, а также мероприятий, с целью улучшения жизни граждан по всей Саудовской Аравии. В соответствии с соглашением стороны будут совместно разрабатывать кампании, направленные на популяризацию культурного наследия и богатого опыта для саудовского общества.

Меморандум о взаимопонимании был подписан на фоне усилий Министерства культуры, направленных на развитие культурного сектора королевства благодаря сотрудничеству с различными государственными, частными и некоммерческими секторами.

Ранее в этом году с целью развития сотрудничества в рамках сохранения культурного наследия Саудовской Аравии, Министерство культуры подписало Меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию Ворот Эд-Диръии с министерством туризма.

Министр культуры Бадр бин Абдулла бин Фархан, что подписание документа стало свидетельством синергии и тесного сотрудничества между двумя командами, что имеет основополагающее значение для развития и сохранения культурной экосистемы в Саудовской Аравии.

Соглашение включает в себя многочисленные аспекты сотрудничества между министерством и Управлением по развитию Ворот Эд-Диръии, наиболее важным из которых было взаимодействие в развитии культурной инфраструктуры с различными активами, которые обслуживают культурный и художественный сектор, расположенный в Диръие.