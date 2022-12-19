ЕС анонсировал новую - долгосрочную - миссию в Армению

19 дек. 21:58

Европейский союз планирует начать новую, теперь уже долгосрочную миссию в Армении после истечения сроков работы гражданской мониторинговой группы, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он поведал, что работа, которую 40 наблюдателей вели в Армении два месяца, была эффективной и "способствовала укреплению доверия в нестабильной ситуации".

"Сегодня мы начинаем новый этап вовлечения ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе", - цитирует дипломата пресс-служба Евросовета.

Поэтому, указал он, Евросовет по согласованию с Ереваном решил, что действующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии пошлет в Армению временную группу помощи с целью увеличить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и сделать вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии в Армении.

Кроме того, переходная команда должна будет помогать главе Евросовета Шарлю Мишелю при нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.