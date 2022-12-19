Министерства культуры Азербайджана и Турции заключили протокол о сотрудничестве

19 дек. 21:36

Министерства культуры Азербайджана и Турции подписали протокол о сотрудничестве, об этом рассказали в азербайджанском ведомстве.

Церемония прошла в рамках второго заседания совместной Азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

Документ охватывает вопросы укрепления культурных связей. На будущий год запланирована совместная постановка оперы "Кероглу". Турецкие специалисты также помогут составить перечень образцов материальной культуры в Карабахе, примут участие в других проектах.

Начались также работы по реставрации Большой мярдакянской крепости и мечети Туба шах, они ведутся в соответствии с соглашением, заключенным с Турецким агентством по сотрудничеству и координации, при поддержке Минкультуры Турции.