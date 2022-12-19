В ингушских Сунже и Барсуках построят ФОКи с бассейнами

19 дек. 22:29

В ингушском городе Сунжа и крупном селе Барсуки построят физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с бассейнами по проекту "Спорт - норма жизни", - сообщил министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев во время рабочей встречи с главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

"Мы отвели земельный участок для строительства ФОКа в Сунже. Средства на 2023 г. для этих целей уже предусмотрены в федеральном бюджете. Проект есть, он прошел государственную экспертизу. Здание будет трехэтажным с 25-метровым плавательным бассейном", - цитирует Дошхоклоева "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Ингушетии.

Также было поручение президента страны в рамках федеральной адресной программы построить спорткомплекс в сельском поселении Барсуки. Минспорта поможет региону в этом вопросе. ФОК начнут возводить в 2023 году.

По данным пресс-службы, в спорткомплексе в Сунже расположатся залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес - залы, плавательный бассейн площадью 250 кв м, полоса препятствий, тир и трибуны для родителей воспитанников.