В Хиве откроется первый отель Accor

19 дек. 22:14

Ведущая мировая гостиничная группа Accor в 2025 году планирует открыть в Хиве свой первый отель: соответствующее соглашение подписано с компанией SRG Projects.

Отель Mercure в Хиве расположится на территории бывшей махалли Мевастон, в непосредственной близости от памятника культурного наследия Ичан-Кала.

"Мы рады расширить наше портфолио в Узбекистане и добавить новый город на карту отелей Группы Accor. Хива является одним из важнейших центров Великого шелкового пути, наряду с Самаркандом и Бухарой. Достоинства нового отеля как нельзя лучше дополнят истинную красоту древнего Востока, воплощенную в этом уникальном городе-оазисе", – сообщил генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Отель Mercure будет двухэтажным на 146номеров. К услугам гостей отеля предложат СПА-центр с бассейном и современным фитнес-залом. Также в здании расположатся ресторан, кафе, конференц-залы.