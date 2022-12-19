Владикавказ получил первый трамвай нового поколения

19 дек. 21:47

Транспортный парк Владикавказа пополнился современным и вместительным трамваем из Екатеринбурга, - сообщает пресс-служба администрации столицы Северной Осетии.

В трамвае установлены камеры видеонаблюдения, ремни безопасности, USB-зарядки и телевизоры, а его вагон транспортного средства рассчитан на 158 пассажиров, также в нем есть и отдельные места для инвалидов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Уже скоро трамвай отправят на обкатку, после чего он сможет выполнять запланированные рейсы, - рассказал директор предприятия "Владтрамвай" Алан Бдайциев.

До конца месяца во Владикавказ приедут еще три таких трамвая.