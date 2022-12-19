РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан и Сейшелы впервые свяжет регулярный рейс

Казахстан и Сейшелы впервые свяжет регулярный рейс

Регулярные пассажирские авиаперевозки из Казахстана на Сейшельские острова начнутся 26 декабря.

Авиакомпания Air Seychelles будет выполнять рейсы дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа А320Neo. Полет будет осуществляться из Алматы в Маэ с технической посадкой в Абу-Даби, сообщает комитет гражданской авиации (КГА).

"Открытие рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического сотрудничества между Казахстаном и Сейшельскими островами", – отметили в комитете.

925 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version