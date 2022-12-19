Турецкая армия получила на вооружение легкие гаубицы BORAN

19 дек. 21:15

На вооружение ВС Турции поступили 105-мм легкие буксируемые гаубицы BORAN турецкого производства: первая партия гаубиц производства компании MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) передана военным частям, - сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Гаубицы весом 1780 кг успешно прошли 24 различных испытания. Орудия развертываются за 1 минуту и могут транспортироваться по воздуху. Эффективная дальность их стрельбы – 17 км. Гаубицы BORAN производят по шесть выстрелов в минуту, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Турецкие гаубицы не боятся ни жары, ни мороза: они могут использоваться в температурных диапазонах от минус 32 до плюс 44 градусов.