Участники восточного маршрута МТК "Север-Юг" договорились о пониженных ставках

19 дек. 20:59

"Российские железные дороги" совместно с коллегам в Казахстане, Туркменистане и Иране установят на следующий год единые пониженные ставки на контейнерные перевозки по восточному маршруту международного транспортного коридора МТК "Север-Юг". Такое сообщение распространила пресс-служба РЖД.

Так, на территории России с 1 января будет действовать скидка в 20% на экспорт и импорт груженых контейнеров через российско-казахстанские пограничные станции при проезде через казахстано-туркменский погранперехода Болашак-Серхетяка.

На железных дорогах Казахстана, Туркменистана и Ирана специальные тарифные ставки составят $0,15 на TEU-км, $0,18 на TEU-км и $0,24 на TEU-км.