Суд оправдал экс-министра природных ресурсов Дагестана

19 дек. 20:46

Советский районный суд Махачкалы сегодня вынес оправдательный приговор в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева, обвинявшегося в халатности, - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, управляющая компания "Лидер", которая по заключенному в ноябре 2018 года с Минприроды Дагестана соглашению стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), с января 2019 по декабрь 2020 года незаконно размещала мусор на не предназначенном для этого земельном участке. Кроме того, компания приостанавливала работу по сбору и транспортированию ТКО на территории Махачкалы, - передает "АиФ-Дагестан".

Следствие считает, что Карачаев, как глава Минприроды республики, был обязан контролировать исполнение возложенных на УК "Лидер" обязанностей в сфере обращения с ТКО. При этом он не принял своевременные процедуры по прекращению незаконной деятельности регионального оператора, хотя основания для расторжения соглашения были. Бездействие Карачаева лишило республику возможности получить компенсацию за неисполнение регоператором обязательств в общей сумме более 100,6 млн рублей.

Экс-министру было предъявлено обвинение по статье "Халатность", однако Советский райсуд пришел к выводу, что вина Карачаева не подтверждена и оправдал его по предъявленному обвинению. Приговор в законную силу не вступил и в течение 10 суток может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Дагестана.