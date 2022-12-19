Иранские и европейские дипломаты продолжают консультации по восстановлению ядерной сделки

19 дек. 20:41

Иранские дипломаты продолжают переговоры с европейскими коллегами по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, об этом заявил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции "на полях" третьего Тегеранского диалогового форума (TDF 2022).

По его словам, он сам, его заместитель по политическим вопросам Али Багери Кани, заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель продолжают консультации, передает ИРНА.

Абдоллахиян уточнил, что Боррель и Мора прибудут в Иорданию на вторую Багдадскую конференцию завтра, одновременно с иранской делегацией.

Министр выразил надежду, что в ходе переговоров в Аммане американская сторона изменит свой подход в сторону более реалистического поведения.