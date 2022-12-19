ООН завершила инспекцию российских удобрений в европейских портах

19 дек. 20:27

Инспекторы ООН разрешили вывоз удобрений, которые РФ безвозмездно передает бедным странам, из Нидерландов, Бельгии, Эстонии, также разрешено вывезти удобрения на экспорт из Латвии, - заявил сегодня генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Инспекции в Роттердаме, Антверпене и Эстонии завершились. Экспорт разрешен. Это некоммерческие транзакции, потому что это безвозмездная передача Россией удобрений", - сказал Гутерреш, передает РИА Новости.

"Латвия, где находится 190 тыс т удобрений, также согласилась на вывоз. Инспекции там проходят сейчас", - добавил он.

Напомним, зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает в том числе и разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, именно эта ее часть не была выполнена, при этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.