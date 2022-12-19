В Ростове-на-Дону заработало "умное" освещение

19 дек. 20:15

"Ростелеком" завершил самый масштабный и капиталоемкий энергоэффективный проект на Юге по модернизации системы уличного освещения г. Ростова-на-Дону: специалисты компании заменили в городе 38 781 светильник на светодиодный, усовершенствовали 450 шкафов управления и подключили все устройства к системе автоматического управления наружным освещением (АСУНО).

Автоматизированная система, к которой подключены светильники, управляет режимом освещения в зависимости от времени суток и климатических условий, а также контролирует сбор данных и отслеживает незаконные подключения.

"После того, как световые приборы с морально устаревшими натриевыми лампами были заменены на светодиодные, удалось привести оснащенность улично-дорожной сети города к нормативным показателям. Сейчас Ростов-на-Дону занимает третье место по этому показателю после Уфы и Казани", - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, передает "АиФ-Дагестан".

Срок службы светодиодных ламп в 11 раз превышает аналогичный показатель обычных фонарей. Установленные светильники отличаются более высокой светоотдачей, они долговечнее, реже нуждаются в обслуживании и позволяют муниципалитету экономить до 60% бюджета, который тратится на освещение улиц.

Срок действия энергосервисного контракта с "Ростелекомом" составляет семь лет - в течение этого периода муниципалитет будет возвращать инвестиции из сэкономленных на оплате электроэнергии средств. После его завершения бюджет Ростова-на-Дону благодаря умному освещению сможет ежегодно экономить свыше 150 млн рублей.