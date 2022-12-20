Энергокризис в Европе: это только начало

Европейский энергетический кризис далек от завершения. Хотя Европе удалось заполнить газом свои подземные хранилища перед наступлением зимнего сезона, чтобы пережить следующую зиму странам ЕС придется импортировать огромные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Причем решающее значение для того, сможет ли Европа предотвратить долгосрочный энергетический кризис, будут иметь именно следующие год-два. По данным МЭА, в условиях отсутствия поставок российского газа, если спрос на СПГ в Китае достигнет уровня 2021 года, в 2023 году ЕС может столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд кубометров, пишет Oil Price.

По оценкам европейского аналитического центра "Брейгель", опубликованным Международным валютным фондом (МВФ), затраты европейских домохозяйств и предприятий на электроэнергию уже выросли на $1,06 трлн (1 трлн евро). По мнению аналитиков центра, если европейские правительства предложат финансовую поддержку, покрыв рост цен на энергоносители, эта сумма составит 6% годового ВВП ЕС.

"Масштабная государственная поддержка может отсрочить адаптацию к новому ценовому равновесию и создать потребность в еще большей поддержке", - отмечают эксперты центра. Вместо этого, чтобы поощрить экономию энергии и при этом увеличить предложение, ЕС необходима "грандиозная сделка".

Следующие год-два покажут, способна ли Европа справиться с энергетическим кризисом, не прибегая к отключениям электроэнергии

Энергетические системы Европы уже подверглись первому испытанию в декабре на фоне прихода арктического циклона на большую часть территории северо-западной Европы, который принес с собой холода, в том числе на Великобританию обрушился снегопад, а на Германию - сильный ветер.

По данным Gas Infrastructure Europe, отбор природного газа из хранилищ ЕС продолжается. Сейчас подземные хранилища Европы заполнены на 84%. Уровень запасов сейчас выше, чем в этом же месяце год назад, но настоящее испытание Европу ждет в следующем году, когда хранилища необходимо будет заполнить таким образом, чтобы пережить зиму с 2023 по 2024. Ситуация будет зависеть от уровня запасов после этой зимы и возможности ЕС импортировать рекордные объемы СПГ, особенно если спрос в Китае восстановится после ослабления строгих коронавирусных ограничений.

С февраля по сентябрь доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Однако существенное снижение поставок российского газа в этом году произошло лишь в июне

В преддверии следующей зимы без российского газа дефицит "голубого топлива" в Европе будет намного больше. Импорт российского газа в Европу будет невелик, если поставки российского газа транзитом через Украину и по "Турецкому потоку" прекратятся.

Согласно недавнему отчету МЭА, если импорт российского газа и вовсе прекратится, а спрос на СПГ в Китае восстановится до уровня 2021 года, в 2023 году ЕС может столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд кубометров

В Trafigura считают, что в связи с сокращением поставок российского трубопроводного газа в следующем году Европе потребуются "огромные объемы" СПГ. "Мы предполагаем, что рынки газа и СПГ в будущем останутся волатильными", - говорится в годовом декабрьском отчете Trafigura.

"Хотя этой зимой Европе удастся избежать отключения электроэнергии за счет использования запасов и сокращения спроса, в 2023 году европейским странам придется импортировать огромные объемы СПГ, учитывая резкое сокращение поставок из России", - добавили в компании.

В Trafigura отмечают, что цены на природный газ в Европе должны оставаться высокими, чтобы привлекать СПГ-поставщиков, конкурируя с другими рынками. В компании ожидают, что Европа продолжит уделять первоочередное внимание безопасности поставок как "следующей зимой, так и далее".

Способность ЕС конкурировать с Азией за СПГ определят ситуацию в Европе следующей зимой. "Позади два месяца благоприятного для покупателя рынка с рекордным заполнением хранилищ, теплой погодой, вереницей судов с СПГ и низкими ценами на газ на хабе TTF, - заявили в начале декабря аналитики шведского банка SEB по сырьевым товарам Оле Хвалби и Бьярне Шилдроп. - Впереди нас ждет огромная неопределенность в первом квартале и выгодная для продавцов газа конъюнктура на протяжении как минимум 12 месяцев, поскольку гонка по заполнению газовых хранилищ ЕС природным газом до удовлетворительного уровня к октябрю 2023 года уже началась".