Налоговым нерезидентам запретят "удаленку" по ряду специальностей в России

19 дек. 19:59

"Единая Россия" разработала законопроект, запрещающий налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям, рассказал замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей", - цитирует его ТАСС.

Парламентарий уточнил, что список специальностей определит правительство.

Исаев уточнил, что цель инициативы заключается исключительно в том, чтобы обезопасить россиян. Он привел пример из банковской сферы: по словам единоросса, если сотрудник, работающий удаленно из-за рубежа, имеет доступ к корпоративной почте или к базе данных, то они могут попасть в руки заграничных мошенников.