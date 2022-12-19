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Налоговым нерезидентам запретят "удаленку" по ряду специальностей в России

Налоговым нерезидентам запретят &quot;удаленку&quot; по ряду специальностей в России

"Единая Россия" разработала законопроект, запрещающий налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям, рассказал замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей", - цитирует его ТАСС.

Парламентарий уточнил, что список специальностей определит правительство.

Исаев уточнил, что цель инициативы заключается исключительно в том, чтобы обезопасить россиян. Он привел пример из банковской сферы: по словам единоросса, если сотрудник, работающий удаленно из-за рубежа, имеет доступ к корпоративной почте или к базе данных, то они могут попасть в руки заграничных мошенников.

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