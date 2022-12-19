КБГУ вошел в список "зеленых" вузов планеты

19 дек. 19:48

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) им. Х.М. Бербекова вошел в мировой рейтинг самых "зеленых" вузов планеты UI GreenMetric World University Ranking, объединивший университеты 85 стран, - сообщает пресс-служба вуза.

"В рейтинге самых "зеленых" вузов планеты КБГУ имени Х.М. Бербекова занял 952 позицию среди 1050, среди 52 российских вузов - 47 место", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Максимальные баллы КБГУ получил в группах показателей "образование и исследования", "расположение и инфраструктура" и "энергия и изменение климата".