Годовая инфляция в ноябре упала ниже 12% в России

19 дек. 19:41

Инфляция в годовом выражении в России в ноябре замедлилась до 11,98%, говорится в материалах Центрального банка России.

"В ноябре потребительские цены выросли на 0,37%, с поправкой на сезонность - на 0,26%", - отметили в регуляторе.

Уточняется, что цены по сравнению с октябрем выросли "преимущественно за счет волатильных компонент", при этом наблюдаются "признаки повышения текущих показателей устойчивой ценовой динамики".

Что касается годовой инфляции, то в ноябре она вновь замедлилась, теперь до 11,98%.

"В октябре годовая инфляция уменьшилась до 12,6%", - сообщал ЦБ ОФ месяцем ранее.