МВФ поддержит Египет тремя миллиардами долларов

Международный валютный фонд одобрил сделку, в соответствии с которой в течение четырех лет испытывающему нехватку денег Египту будет предоставлен пакет поддержки в размере 3 миллиардов долларов. При этом ожидается, что соглашение привлечет дополнительные 14 миллиардов долларов финансирования для страны. Как отмечает Аль-Джазира, пакет поддержки - Механизм расширенного финансирования - не потребует от египетского правительства сокращения расходов на субсидии, но укрепит систему социальной защиты граждан.

Экономика Египта сильно пострадала от роста цен на нефть и продовольствие после пандемии коронавируса и конфликта на Украине: с марта этого года египетский фунт потерял 36% своей стоимости по отношению к доллару. Согласно правительственным данным, около трети из 104 миллионов жителей Египта живут в нищете, и многие египтяне зависят от правительства государственных субсидий и других подобных схем, обеспечивающих доступность основных товаров.

Пакет рассчитан на 46 месяцев и предоставит правительству Египта немедленный доступ примерно к 347 миллионам долларов, что поможет обремененной долгами стране укрепить свой платежный баланс и бюджет, говорится в заявлении МВФ.

Он также направлен на "привлечение дополнительного финансирования от международных и региональных партнеров Египта в размере около 14 миллиардов долларов", а также проведение масштабных экономических реформ, включая "переход к режиму гибкого обменного курса" и "денежно-кредитную политику, направленную на постепенное снижение инфляции".

Заявление о предоставлении пакета поддержки было сделано после достигнутого в октябре между Египтом и фондом предварительного соглашения, которое было заключено после реформ центрального банка Египта. Они включали повышение ключевых процентных ставок примерно на два процентных пункта.

МВФ заявил, что новая программа покроет часть дефицита финансирования страны в иностранной валюте. Каир получил новое финансирование в размере 5 миллиардов долларов на финансовый год, который завершится в июне 2023 года.

Из них 2 миллиарда долларов поступит от продажи акций компаний частного сектора и 3 миллиарда долларов от многосторонней поддержки, отдельно от пролонгации депозитов странами Персидского залива в центральном банке Египта.

МВФ заявил, что его программа направлена на поддержку планов властей по сокращению влияния государства на экономику, повышению прозрачности деятельности государственных предприятий и созданию равных условий для всех экономических субъектов.

Египет изо всех сил пытался привлечь инвестиции из-за заметной роли государства и вооруженных сил в экономике и преимуществ, предоставляемых государственным предприятиям перед фирмами частного сектора.

Власти Египта также обязались публиковать данные, в том числе аудиторские отчеты по фискальным счетам, контракты на закупки в размере более 20 миллионов египетских фунтов (что эквивалентно 811380 долларам США) и годовой отчет о налоговых льготах, льготах и стимулах, добавил МВФ.