На Кубани вырастет новый город-курорт

19 дек. 19:33

Девелоперская группа "Самолет" намерена построить новый крупный город на юге России, - рассказал гендиректор компании Антон Елистратов.

"Мы консолидировали огромные участки земли, сейчас там уже около 3 тыс га, где мы планируем построить новый город-курорт. Это в основном будет курортная недвижимость. При этом проект строительства нового курортного города на юге, чего не было ни разу за последние 30 лет, - непростой проект: мы очень хотим построить большой классный город на юге. Для этого нужно провести большую работу", - отметил Елистратов, передает "Интерфакс".

Город на 0,5-1 млн жителей планируется возвести в Краснодарском крае, конкретное место будущего проекта не называется.

Приступить к строительству компания может в 2024 году.