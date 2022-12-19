Правительство скорректирует стратегию развития российского АПК

19 дек. 19:15

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений принять меры по корректировке Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Срок исполнения поручений - 30 апреля 2023 года.