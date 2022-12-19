Чиновники в КБР будут оперативно реагировать на обращения в соцсетях

19 дек. 18:47

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ "Об организации работы с сообщениями из открытых источников", который жестко ограничивает сроки ответа чиновников на обращения граждан в социальных сетях.

Подготовка и размещение ответа на обращение должно осуществляться не позднее девяти рабочих часов с момента его выявления. При этом ответ должен содержать информацию по существу вопроса, - говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона, передает "Интерфакс".

Отслеживать обращения граждан будут не только в официальных аккаунтах правительства региона, но и в других пабликах и аккаунтах соцсетей, а курировать эту работу будет администрация главы КБР совместно с Центром управления регионом. Ответственные за работу с обращениями граждан в соцсетях появятся также в исполнительных и муниципальных органах республики.