Еще два дня российские туристы не смогут вылететь в Египет

19 дек. 18:29

Авиакомпания iFly опять была вынуждена отменить вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, при этом вывозные рейсы выполняются в плановом режиме - в Россию вернулось почти 1500 человек, - сообщили в пресс-службе туроператора.

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В ближайшие дни клиенты туроператора Tez Tour смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпании Egypt Air, Red Wings и Corendon. Как ранее и сообщалось - в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.

Напомним, в конце минувшей недели авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании, сейчас компания ищет альтернативные пути.