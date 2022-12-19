Завод Hyundai в Петербурге начал сокращать сотрудников

19 дек. 18:17

Российский автозавод автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР, Санкт-Петербург) начал увольнять сотрудников, об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата в России", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В пресс-службе заверили, что все социальные обязательства перед сотрудниками будут выполнены, так что все, кто будет увольняться по соглашению сторон, получат выходное пособие.